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Семак высказался о предстоящем матче против БАТЭ

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями перед товарищеской игрой с БАТЭ.
Фото: ФК "Зенит"
"Я думаю, что никаких параллелей проводить с матчем чемпионата России нельзя, потому что мы готовимся в усеченном составе, у нас 11 человек уехали в сборные. Естественно, здесь может быть речь только об индивидуальной готовности игроков.

Это возможность дать поиграть тем, кто играет меньше, помочь им набрать определенные кондиции и поддержать игровой ритм для тех игроков, которые играют в сезоне", - сказал Семак.

Контрольная встреча между "Зенитом" и белорусским БАТЭ состоится завтра, 4 октября. Игра пройдет на стадионе "Смена" в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по местному времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Матч ТВ".

Ранее команда Сергея Семака провела в Китае товарищеский матч против местного клуба "Шанхай Шэньхуа". В основное время соперники не выявили победителя - 0:0, в серии одиннадцатиметровых сине-бело-голубые оказались сильнее - 4:3.

Источник: официальный сайт "Зенита"

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