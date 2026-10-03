Семак высказался о предстоящем матче против БАТЭ

Это возможность дать поиграть тем, кто играет меньше, помочь им набрать определенные кондиции и поддержать игровой ритм для тех игроков, которые играют в сезоне", - сказал Семак.
Контрольная встреча между "Зенитом" и белорусским БАТЭ состоится завтра, 4 октября. Игра пройдет на стадионе "Смена" в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по местному времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Матч ТВ".
Ранее команда Сергея Семака провела в Китае товарищеский матч против местного клуба "Шанхай Шэньхуа". В основное время соперники не выявили победителя - 0:0, в серии одиннадцатиметровых сине-бело-голубые оказались сильнее - 4:3.
Источник: официальный сайт "Зенита"