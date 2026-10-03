Ледяхов призвал молодых россиян уезжать в Европу: надо пользоваться этим шансом

"Есть очень неплохие молодые ребята. Кисляк, Обляков, Глебов. Хорошая молодежь всегда есть в клубах. В том же "Спартаке" есть молодые ребята, которые уже выходили на поле. Они пока немного времени играют, но достаточно талантливые", — заявил Ледяхов.
При этом специалист считает, что при наличии предложения из Европы российским футболистам стоит соглашаться на переход. По его мнению, конкуренция с сильными игроками поможет им быстрее прогрессировать.
"Сейчас, на данном этапе, да. Почему нет? Это очень важно для конкуренции, для роста. Все-таки уже пять лет мы не участвуем в еврокубках и для того, чтобы прогрессировать, нужно играть в футбол с самыми сильными футболистами. Если есть возможность уехать играть в Европу, нашим молодым ребятам надо пользоваться этим шансом", — добавил Ледяхов.
Сейчас в топ-5 европейских чемпионатов выступают три российских футболиста: Матвей Сафонов представляет "ПСЖ", Александр Головин играет за "Монако", а Арсен Захарян — за "Реал Сосьедад".
Источник: "Матч ТВ"