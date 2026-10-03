Ледяхов призвал молодых россиян уезжать в Европу: надо пользоваться этим шансом

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"Сейчас, на данном этапе, да. Почему нет? Это очень важно для конкуренции, для роста. Все-таки уже пять лет мы не участвуем в еврокубках и для того, чтобы прогрессировать, нужно играть в футбол с самыми сильными футболистами. Если есть возможность уехать играть в Европу, нашим молодым ребятам надо пользоваться этим шансом", — добавил Ледяхов.