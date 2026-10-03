Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Финляндия
16:00
АлбанияНе начат
Эстония
19:00
ЛюксембургНе начат
Исландия
19:00
БолгарияНе начат
Хорватия
19:00
АнглияНе начат
Беларусь
19:00
Сан-МариноНе начат
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Испания
21:45
ЧехияНе начат
Северная Македония
21:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
НамибияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Рубин
1 - 0 1 0
БалтикаИдёт
Локомотив
0 - 0 0 0
ОренбургИдёт
Факел
14:30
ВитебскНе начат
Ростов
17:00
КраснодарНе начат
Оренбург
17:00
ТекстильщикНе начат

Ледяхов призвал молодых россиян уезжать в Европу: надо пользоваться этим шансом

Бывший футболист "Спартака" Игорь Ледяхов считает, что молодым российским игрокам стоит пробовать свои силы в европейских чемпионатах ради дальнейшего развития.
Фото: GalatasaraySK / X
Ледяхов отметил, что в российском футболе по-прежнему появляется достаточно перспективных игроков. Среди тех, кого он выделяет в РПЛ, экс-футболист назвал Матвея Кисляка, Ивана Облякова и Кирилла Глебова.

"Есть очень неплохие молодые ребята. Кисляк, Обляков, Глебов. Хорошая молодежь всегда есть в клубах. В том же "Спартаке" есть молодые ребята, которые уже выходили на поле. Они пока немного времени играют, но достаточно талантливые", — заявил Ледяхов.

При этом специалист считает, что при наличии предложения из Европы российским футболистам стоит соглашаться на переход. По его мнению, конкуренция с сильными игроками поможет им быстрее прогрессировать.

"Сейчас, на данном этапе, да. Почему нет? Это очень важно для конкуренции, для роста. Все-таки уже пять лет мы не участвуем в еврокубках и для того, чтобы прогрессировать, нужно играть в футбол с самыми сильными футболистами. Если есть возможность уехать играть в Европу, нашим молодым ребятам надо пользоваться этим шансом", — добавил Ледяхов.

Сейчас в топ-5 европейских чемпионатов выступают три российских футболиста: Матвей Сафонов представляет "ПСЖ", Александр Головин играет за "Монако", а Арсен Захарян — за "Реал Сосьедад".

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится