Палата по разрешению споров РФС запретила «Тамбову» регистрировать новичков, сообщает официальный сайт союза.
Клуб должен выплатить бывшему футболисту Младену Кашчелану компенсацию за досрочное расторжение контракта, бонусы за сезон-2017/18, а также проценты за нарушение сроков выплаты премии и возмещения расходов по найму жилья.
Кашчелан защищал цвета "Тамбова" с 2017 по начало 2019 года. В этом сезоне тамбовцы дебютировали в премьер-лиге.
Кроме того, запрет на трансферы был наложен на клуб Олимп-ФНЛ "Авангард" за долги перед тренером Дмитрием Лукошкиным. Куряне должны выплатить задолженность по зарплате и отпускным, а также проценты.
"Тамбову" и "Авагарду" запретили регистрировать новичков
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте