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"Тамбову" и "Авагарду" запретили регистрировать новичков

Палата по разрешению споров РФС запретила «Тамбову» регистрировать новичков, сообщает официальный сайт союза.

Клуб должен выплатить бывшему футболисту Младену Кашчелану компенсацию за досрочное расторжение контракта, бонусы за сезон-2017/18, а также проценты за нарушение сроков выплаты премии и возмещения расходов по найму жилья.

Кашчелан защищал цвета "Тамбова" с 2017 по начало 2019 года. В этом сезоне тамбовцы дебютировали в премьер-лиге.

Кроме того, запрет на трансферы был наложен на клуб Олимп-ФНЛ "Авангард" за долги перед тренером Дмитрием Лукошкиным. Куряне должны выплатить задолженность по зарплате и отпускным, а также проценты.


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Теги: Тамбов Авангард
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