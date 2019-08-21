» » Леонид Федун заподозрил "Матч ТВ" в предвзятости к "Спартаку": видимо, есть некое указание

Леонид Федун заподозрил "Матч ТВ" в предвзятости к "Спартаку": видимо, есть некое указание

Владелец "Спартака" Леонид Федун считает, что телеканалы "Матч ТВ", принадлежащие "Газпром-медиа", намеренно ведут трансляции матчей с участием красно-белых так, чтобы выставить соперников московского клуба жертвами судейских ошибок и в то же время не дать зрителям возможности поставить под сомнение правильность принимаемых арбитрами решений, если они делаются не в пользу "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"На старте сезона на "Спартак" оказывалось безумное информационное давление… Потому что тому же "Зениту" никто не припоминает "Оренбург". А вот нашу игру с "Сочи" все еще долго будут пережевывать… Ошибки в нашей штрафной показываются по 10 раз, а фолы в штрафной соперника — ни разу.

Вот возьмем дерби. Тиль бежит с мячом, футболист ЦСКА дергает его за майку, голландец падает и касается мяча руками. И что показывает Карасев? Игра рукой со стороны Гуса… Хотя там мог получиться выход один на один. Однако по телевизору этот момент повторили лишь раз, да еще с неудачного ракурса. Очень странно…

Мы спрашивали телеканал, почему у них такая позиция? Видимо, есть некое указание", — цитирует Федуна "СЭ".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Опубликовал:
Теги: Федун Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(7)

Последние новости

Данил Круговой: финансовый фактор никак не повлиял на мое решение о переходе в "Зенит"
"Краснодар" со счетом 0:4 проиграл "Олимпиакосу" 93
Коммерческий директор "Спартака" Атаманенко покинул клуб 1
"Динамо" и "Локомотив" суммарно оштрафованы на 95 тысяч рублей, Семин - на 30 тысяч
Леонид Федун заподозрил "Матч ТВ" в предвзятости к "Спартаку": видимо, есть некое указание 7
Судья Матюнин подписал бумагу о том, что не слышал оскорблений Семака, и пропустил заседание КДК РФС 7
Олег Кононов: в первом матче с "Брагой" "Спартаку" нужно, в первую очередь, не пропустить
"Спартак" оштрафован на 350 тысяч рублей по итогам 6-го тура РПЛ. ЦСКА - на 360 тысяч 1
"Зенит" наказан одним матчем без зрителей условно и оштрафован по итогам игры с "Краснодаром"
Роман Зобнин: после эмоционального матча с ЦСКА будет непросто, но мы найдем силы и на "Брагу"
Полузащитник "Зенита" Краневиттер попал в сферу интересов "Болоньи" 1
Тренер "Оренбурга" дисквалифицирован на один матч за неспортивное поведение
Олег Кононов: я пожелал Зе Луишу стать лучшим игроком чемпионата Португалии
"Оренбург" арендовал двоих футболистов "Динамо" 2
"Олимпиакос" - "Краснодар": стартовые составы команд 7
Роман Зобнин: сказали, Зе Луиш уехал на тренировку и не вернулся. Игроки "Спартака" по нему соскучились 1
Леонид Федун: VAR нужно внедрить как можно быстрее, а все спорные эпизоды необходимо транслировать по ТВ 1
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Олег Кононов - о дисквалификации Семака: это эмоции. Каждый тренер справляется с ними самостоятельно 4
Полузащитник "Краснодара" Вильена вызван в сборную Голландии
Голкипер "Ромы" Ульсен может перейти в "Динамо"
"ПСЖ" оценивает Неймара в 200 миллионов. "Барселона" готова заплатить 160 и в рассрочку 1
Бывшая жена Аршавина не будет обжаловать отказ в возбуждении против него дела
"Ростову" запретили регистрировать новых футболистов из-за долга перед Бердыевым 3
"Брага": мы не владеем правами на трансляцию игры со "Спартаком" 6
Дармиан попросил "МЮ" продать его. Футболист хочет вернуться в Италию
Александр Зотов: если Тарасов получил травму пока действовал контракт, "Локо" должен оплатить лечение 1
"Луч": Калугина возили по больницам с переломом челюсти, так как нет такой, где есть все врачи 3
"Монако" арендовал у "Лестера" Слимани
Малком: "Зенит" приложил огромные усилия, чтобы пригласить меня 1
Все новости