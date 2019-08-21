"На старте сезона на "Спартак" оказывалось безумное информационное давление… Потому что тому же "Зениту" никто не припоминает "Оренбург". А вот нашу игру с "Сочи" все еще долго будут пережевывать… Ошибки в нашей штрафной показываются по 10 раз, а фолы в штрафной соперника — ни разу.
Вот возьмем дерби. Тиль бежит с мячом, футболист ЦСКА дергает его за майку, голландец падает и касается мяча руками. И что показывает Карасев? Игра рукой со стороны Гуса… Хотя там мог получиться выход один на один. Однако по телевизору этот момент повторили лишь раз, да еще с неудачного ракурса. Очень странно…
Мы спрашивали телеканал, почему у них такая позиция? Видимо, есть некое указание", — цитирует Федуна "СЭ".
Леонид Федун заподозрил "Матч ТВ" в предвзятости к "Спартаку": видимо, есть некое указание
Владелец "Спартака" Леонид Федун считает, что телеканалы "Матч ТВ", принадлежащие "Газпром-медиа", намеренно ведут трансляции матчей с участием красно-белых так, чтобы выставить соперников московского клуба жертвами судейских ошибок и в то же время не дать зрителям возможности поставить под сомнение правильность принимаемых арбитрами решений, если они делаются не в пользу "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
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