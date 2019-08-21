Леонид Федун заподозрил "Матч ТВ" в предвзятости к "Спартаку": видимо, есть некое указание

Владелец "Спартака" Леонид Федун считает, что телеканалы "Матч ТВ", принадлежащие "Газпром-медиа", намеренно ведут трансляции матчей с участием красно-белых так, чтобы выставить соперников московского клуба жертвами судейских ошибок и в то же время не дать зрителям возможности поставить под сомнение правильность принимаемых арбитрами решений, если они делаются не в пользу "Спартака".



Фото: ФК "Спартак"