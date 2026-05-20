Червиченко - о "Спартаке" в финале Кубка: могут как выдать топ-матч, так и провалиться

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко оценил шансы московской команды в предстоящем Суперфинале Кубка России против "Краснодара".
Фото: ФК "Спартак"
По мнению функционера, многое будет зависеть от настроя красно-белых по ходу встречи.

- "Спартак" может выиграть Кубок России, но это команда настроения. У них либо пойдет, и они понесутся на ворота "Краснодара", либо будут "дохлого по кладбищу таскать, - приводит слова Червиченко "Матч ТВ".

Матч за трофей состоится 24 мая. В чемпионате России столичный клуб завершил сезон на четвёртой строчке. Красно-белые могли подняться на третье место, однако в заключительном туре сыграли вничью с махачкалинским "Динамо" - 0:0.

Последний раз "Спартак" выигрывал Кубок России в 2022 году, обыграв в финале московское "Динамо".

