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Тина Канделаки - о дисквалификации Семака: чего этим решением добивается КДК?

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки не понимает решение КДК РФС о дисквалификации главного тренера "Зенита" Сергея Семака на один матч за эпизод с судьей Алексеем Матюниным после субботней встречи 6-го тура премьер-лиги с "Ахматом" (0:0). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Читаю новость о дисквалификации Сергея Семака на две игры и думаю: а чего этим решением добивается КДК? Когда в высшей степени интеллигентный Сергей Богданович срывается, обращаясь к своему помощнику (ни в коем случае не в адрес судьи), это иллюстрирует его неподдельное разочарование уровнем судейства. Да, он невольно попадает в объектив телекамеры, и слова, не предназначенные для эфира, становятся достоянием болельщиков.

Мне кажется более логичным вместо санкций и извинений арбитров за ошибки, которые звучат постфактум и не возвращают командам очков, услышать о том, что будет делать судейский комитет, чтобы качество судейства соответствовало качеству игры. Устранять, все-таки, необходимо не следствие, а причину", - написала Канделаки.

"СЭ"


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Теги: Канделаки Семак Зенит
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