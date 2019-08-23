Тренер "Рубина" Роман Шаронов рассказал о подготовке к матчу 7-го тура чемпионата России с "Ростовом". Игра состоится 25 августа в Ростове-на-Дону.
"Мы работаем в штатном режиме, все хорошо. Победа придала позитивные эмоции, но это ни о чем не говорит. Мы движемся вперед.
Паша Могилевец еще не выздоровел, Бегич тоже, остальные все готовятся.
"Ростов" поменял свое направление, играет сейчас по другой схеме. В более открытый футбол. Команда обладает очень хорошими игроками, имеет свое лицо, харизматичного главного тренера и прекрасный стадион", - цитирует Шаронова ФК "Ростов".
Роман Шаронов: "Ростов" имеет свое лицо и харизматичного главного тренера
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