«Понсе – Петкович, Каррера – лучший, Тиля нашёл Слуцкий». Гурцкая – о развале чемпионского «Спартака» и многом другом

Ведущему программы «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» Нобелю Арустамяну наконец удалось сделать интервью, которое разошлось на цитаты: впервые во всей красе предстал Тимур «Бегемот» Гурцкая. Предлагаем вашему вниманию главное из разговора с человеком, который недавно определял селекционную политику чемпионской команды.
О кличке Бегемот:
– У меня был друг, который называл меня Биги. А когда появился «Спартак», это уже почему-то перевели в Бегемот.
Почему его называют «теневым агентом»:
– Я не агент, у меня нет лицензии. Так что я могу давать только консультации некоторым людям, которые ко мне обращаются. Потому я не люблю эфиры, это моё первое интервью, которое ты (ведущий программы «Инсайдеры» Нобель Арустамян – прим. Rusfootball.info) вынудил меня дать, выиграв у меня 42 спора.
Я в футболе с 2000 года, мне было комфортно находиться в тени, но после приезда Массимо в «Спартак» спокойствия в моей жизни стало гораздо меньше. Хотя первый год меня тоже никто не знал.
О том, как оказался в футболе:
– Случайно. Я подружился с Шалимовым, Мостовым, Писаревым. У Игоря случились проблемы с карьерой в Италии, а мы приобрели команду «Краснознаменск» и пригласили его главным тренером.
Первым моим большим трансфером был Аленичев, мы с Писаревым уговорили его вернуться в «Спартак». Моуринью очень любил, уважал Диму. Единственный случай на моей памяти, когда тренер отпустил игрока, который был ему нужен, бесплатно, просто потому что Дима подошёл и сказал.
Очень благодарен людям, которые помогли мне на первых порах, хотя с Андреем Червиченко теперь не общаемся вообще. Повезло, что был Герман Ткаченко, который позволил мне быть рядом с бронзовыми «Крыльями»-2004. Посетил абсолютно все их матчи.
О трансфере Жиго:
– Посредник был всего один. Есть агент Жиго, который живёт в Марселе. Когда он приехал в Бельгию, ему помогал адаптироваться человек, живущий в Бельгии Ген ван Дейк. У него есть партнёр по России Алексей Кильман. Ещё был я, а последнюю точку поставил клуб, Родионов как-то доносил информацию до Федуна.
Об уговорах Вальбуэна:
– Мы месяц провели в Марселе, у него очень непростой агент. Матьё был очень домашний, он никуда не выезжал из Франции, хотя в 2009-м Венгер даже присылал за ним самолёт. Россия для Матьё была примерно как Китай и Катар, которые могли предложить похожие деньги.
Все мечтают приехать в Россию, поселиться в гостинице «Украина» с пятницы по субботу, сходить в ночные клубы, но не играть в футбол. Я, конечно, устроил ему такую программу. Большую помощью оказали Гурам Аджоев и Борис Ротенберг, которые объясняли ему, что это реально большой проект.
О самом сильном управленце в «Спартаке» и выходе из тени:
– Жирков был первым очень сильным менеджером в «Спартаке» за долгие годы. Мы с Марко Трабукки 5 дней в неделю были с Каррерой, сделали трансферы Джикии, Самедова, Адриано, но первый год остались в тени. Только трансфер Селихова сделал сам клуб. К сожалению, смена руководства вывела всех в публичное пространство.
О Трабукки:
– Он мой близкий друг, хотя познакомились мы плохо: он не отдал нам в «Динамо» Ерёменко. Я – ленивый человек, а он – маньяк работы, меня компенсирует. Мы открыли общее агентство после выхода из «Спартака».
О знакомстве с Каррерой:
– Я не привозил Массимо и не знаю ни одного языка, кроме русского. Массимо познакомился с Марко, и тот нас свёл. Марко делал всё, чтобы Каррера чувствовал себя как дома. Мы его познакомили с болельщиками, игроками, рассказывали про русский менталитет. Он стал моим близким другом. Мы созваниваемся, переписываемся через переводчик.
Я никогда не видел, чтобы кто-то из клуба хотел сблизиться с Массимо, и он бы кого-то не подпустил. Языковой барьер? Это смешно: у меня 10 слов английского, у него 25, а мы находили общий язык.
О селекции «Спартака»:
– В первый год селекционный отдел «Спартака» не разобрался, куда идёт команда. Футболистов, которых они предлагали, нельзя было рассматривать. Мы смотрели сами, Массимо лично смотрел всех пришедших – ему навязать что-то невозможно. Он забраковал много игроков.
О Федуне:
– У него очень много минусов. Он подвержен частым сменам настроения, слушает своё окружение и не хочет разбираться в ситуации сам. Это даже не касается Массимо – он не заступился за Эмери, очень большого тренера. Если бы Федун после чемпионского года сделал бы шаги по укреплению Массимо, он бы до сих пор работал в «Спартаке».
Мы не общались с Федуном ни разу. Я 2.5 года провёл в «Спартаке» и не видел такого его сближения с командой, какое происходит сейчас. Массимо видел Федуна 3-4 раза в жизни, не считая поздравлений в раздевалке после феерической победы.
О развале чемпионской команды:
– Все начали делить власть, все хотели подержаться за кубки, поэтому случились все скандалы. Проблемы начались на следующий день после чемпионского года. Как только пришли новые менеджеры, которые решили, что они хорошо разбираются в футболе, а Массимо – физрук.
О конфликте Карреры и Глушакова:
– Не хочу говорить на эту тему. Глушаков мне как человек неинтересен. Он сложный парень. Хороший футболист, наверное, кому-то нравится. Он сыграл большую роль в чемпионский год. Мы надеялись, что команда ещё больше сплотится, но люди оказались неготовы к чемпионству.
Я не видел, чтобы они поругались. Там не было конфликта, как у Денисова с Черчесовым. Наверное, вялотекущий процесс. Человек хотел быть главным творцом чемпионства.
О продлении контракта с Глушаковым:
– Мы были категорически против такого большого по сумме и сроку контракта. Массимо хотел, чтобы он продлил контракт, но контракт должен был как-то регулироваться клубом: 1+1, 2+1, например. Возрастной игрок должен быть ежедневно в тонусе.
О своих трансферах и желаниях Карреры:
– Горжусь всеми. Если бы не Петкович, было бы вообще не о чем говорить. Было обещано, что будут куплены мегазвёзды. Если тебе надо 6 игроков, то четверых ты будешь брать подешевле, попроще. Пришли бы в команду Гарай и Луан, не осталось бы никаких дырок для других трансферов.
Петкович, конечно, не уровень чемпионской команды. Мы пытались купить Фернандеса, встречались с Мачадо, но он всегда говорил, что Марио никуда не пойдёт из ЦСКА, вопрос вообще не в деньгах. Хотя это один из двух футболистов, которых Массимо захотел в команду через 2 месяца после приезда. Второй – Самедов.
О срыве трансферов Гарая и Луана:
– Они обязаны были прийти. Думаю, когда-нибудь к тебе придёт человек, который слетал в «Валенсию» и сорвал переговоры с Гараем. Наиль Измайлов? Да, он нарушил агентскую этику. Гарай – личный клиент самого влиятельного агента Жорже Мендеша. И идти на переговоры с «Валенсией», не договорившись с Жорже, было ключевой ошибкой.
С Луаном тоже он вёл переговоры. Хитрые бразильские агенты почувствовали, что могут повышать цену и сильно её перегрели. В итоге остались с Луаном, который сегодня не играет, расстроен, что не уехал в Европу. Хотя серьёзные бразильские ребята, которые играют в Европе убеждали, что ему не нужна Россия. Они ему обещали «ПСЖ», «МЮ». Но он должен был приехать. Леонид Арнольдович впервые реально завёлся, очень хотел игрока. То, что он был готов дать 28 миллионов, очень близко к реальности. Но цена уже была перегрета, она начиналась с 18.
О том, какой Каррера крутой, и о его будущем:
– У Массимо очень много предложений, но тренеру-чемпиону трудно принять маленькую команду. В Иран он не поехал, хотя звала команда, выигравшая все трофеи. Конте не звал в «Интер», потому что Массимо больше не пойдёт ассистентом. А зимой мог бы пойти: Антонио уже позвонил ему и сказал, что едет договариваться в «Реал».
Как тренер он лучшее, что видела Россия. Он человек в настоящем смысле слова. Итальянец, не знающий ни слова по-русски, стал любимцем всех болельщиков в России – даже ненавидящие «Спартак» говорили Массимо, что ты мужик и мы тебя признаём.
О плохих результатах в конце работы Карреры:
– Уехала главная звезда Промес, сломался Жиго. Команда была сильно недоукомплектована, была самая слабая средняя линия. Массимо три трансферных окна просил усиления опорной зоны – не получил его. Просил усиление на флангах – не получил. Взамен Промеса никто не приехал. Квинси было заменить невозможно: это главная звезда, которая за всё время приезжала в «Спартак».
О том, что Каррера не поделился чемпионским бонусом с тренерским штабом:
– Мы шли с 10-очковым преимуществом. Марко пришёл к Леониду Арнольдовичу и попросил поднять Массимо зарплату, она у него была маленькая. Федун ответил: «Я очень суеверный, вечно плачу гигантские суммы и не получаю результата. Давай он станет чемпионом – я ему компенсирую это бонусом».
Он не должен был этот бонус ни с кем делить. У тренерского штаба был свой бонус, прописанный в контракте. Это был личный бонус Карреры лично от Федуна.
Это журналисты, создававшие негативный фон вокруг Массимо после чемпионского года. Когда трибуны показали свою мегалюбовь к тренеру, было очень много недовольных людей. В команде 22 человека, 11 недовольных. Находили самого недовольного, приукрашивали, так и развалили команду.
О Цорне и трансферной компании «Спартака»:
– Талантливый парень, но надо подождать. Все восхищены трансферной кампанией, но Ларссон и Понсе не заиграют в «Спартаке», это не игроки уровня команды. Понсе – это Петкович. Шюррле – большой парень, но, наверное, у него есть какие-то скелеты в шкафу, если он оказался в «Фулхэме», а потом в «Спартаке». Но то, что его увели у «Локомотива», – большая победа.
Тиль – посмотрим. Хотели брать Перейро из «ПСВ», позвонили Слуцкому как главному знатоку голландского футбола. Он сказал, что Перейро ему не нравится, в России ему будет тяжело, он не обороняется. Зато в «АЗ» растёт парень, который может стать звездой.
Уверен, что в «Спартаке» нет уровня селекционной службы, чтобы знать Тиля и следить за ним. Поэтому все скауты клуба сейчас ищут работу на Авито.
О трансферах «Динамо»:
– Глава ВТБ Костин точно не пригласит делать ремонт в квартире человека, который ему косил траву. В «Динамо» сегодня нет человека, который может продуктивно потратить 40 миллионов. Меня не устраивает ни один новичок «Динамо». Филипп – хорошая копия Панченко. Парень уезжает из Германии в Россию – как можно убедить человека сделать такое? Если он забьёт 7 голов с игры, я извинюсь через год.
О трансферах «Краснодара»:
– Вильена – топовый игрок, делает результат, будет стоить 20 миллионов. Блестящая кампания «Краснодара», за исключением Берга. Наконец Сергей Николаевич Галицкий стал понимать, что сегодня нужны очень сильные партнёры рядом, чтобы его воспитанники прогрессировали.
У кого лучшая трансферная деятельность:
– Конечно, у «Ростова». Дело в Алексее Рыскине. Как они принимают людей в команду, как они уговаривают поехать в Ростов, хотя в Москву-то сложно уговорить поехать. Ему очень сильно доверяет президент Арташес Арутюнянц. Вот у Рыскина есть карт-бланш. Они все становятся сильнее: посмотри, как прибавил Валерий Георгиевич (Карпин – прим. Rusfootball.info). Потому что у него есть надёжный тыл.
Получается как с приходом Бердыева. Он отличный тренер, но ему нужна очень сплочённая команда, чтобы он думал только о футболе.
Если бы «Ростов» хотел, они бы в это трансферное окно дороже 6 миллионов продали бы Норманна и Шомуродова. Но ребята завелись, хотят попасть в пятёрку, стадион собирается. Отдать ключевого игрока – отвернуть от себя болельщиков.
Почему наши не уезжают за границу:
– За дёшево мы продавать их неготовы, Миранчука за 5 миллионов не отдадут. Дать много за Миранчука и платить ему такую зарплату может клуб первой пятёрки, но они очень аккуратно выбирают игроков. Плюс мы не Евросоюз, наши попадают под лимит. Если бы наши соглашались играть за маленькие деньги в «Алавесе» или «Вест Бромвиче» и потом перейти в большую команду, таких трансферов было бы больше.
О новом лимите:
– Для агентов это роли не играет, это трудность для клуба. В РПЛ 16 клубов, каждому нужно 17 россиян, это более 200 игроков. Есть в России такое количество игроков уровня РПЛ? Нам надо было оставить лимит как он есть. Он дал хорошие плоды. Зачем было трогать, непонятно.
О главных агентах в России:
– Группа Алексея Рыскина. Герман Ткаченко. Я? Мне было бы приятно, если бы меня к этой тройке причислили.
С каким клубом приятнее иметь дело:
– «Спартак». При всей сложности Федуна, он никогда не нарушает договоров, даже по срокам.
О криминале среди агентов:
– Слово «криминал» в футбольной программе вообще не должно звучать. В 9 случаях из 10 агенты договариваются мирно, добровольно, все делятся.
О мире без агентов:
– Если бы это можно было представить, в Англии это уже сделали бы, а мы бы переняли опыт. Если в 18-19 лет рядом с футболистом не будет человека, который ему поможет, многие просто пропадут. Данила Прошляков – талантливейший пацан. Но родители неадекватно оценивают своих детей.
О финансировании акций болельщиков «Спартака» против руководства и за Карреру:
– Очень смешно. Это невозможно. Настоящие люди, которые контролируют трибуны, – это люди, которых не осталось даже в криминальной среде. Если ты подойдёшь к серьёзному фанату клуба с предложением кричать «A tutti avanti» за тысячу долларов, ты минимум уйдёшь оттуда с синяком. Такой слух мог запустить только тот, кто вообще не общался с такими людьми.
О 25 миллионах комиссионных от «Спартака»:
– Единственный слух, о котором я мечтал, чтобы он был правдой. Даже не хочу говорить, на какую часть это не так. У меня над кроватью висит плакат Мино Райолы, который за переход Погба заработал 32 миллиона. Так что мы вообще не должны говорить вслух о своих суммах. Самая крупная комиссия в России? Могло быть 2-3 миллиона.
О работе в футбольном клубе:
– Точно нет. Я не хочу ежедневно присутствовать на тренировках, слушать о 200 тысячах внутренних проблем, сидеть в офисе. У меня лучше получается около футбола.
Фото: Чемпионат, СЭ, ФК "Спартак", РИА Новости
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Кадр из эфира: "Матч Премьер"
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