«Понсе – Петкович, Каррера – лучший, Тиля нашёл Слуцкий». Гурцкая – о развале чемпионского «Спартака» и многом другом

«Теневой агент» по прозвищу «Бегемот», который наравне с Марко Трабукки был ближайшим соратником Массимо Карреры, дал своё первое интервью.

Кадр из эфира: "Матч Премьер"