Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
ЛокомотивЗавершен
Динамо
1 - 0 1 0
Спартак1 тайм

Шишкин - о ситуации с Кордобой: такие вещи не красят наш футбол

Экс-игрок Роман Шишкин прокомментировал ситуацию, которая произошла с нападающим "Краснодара" Джоном Кордобой и болельщиками ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
Шишкин считает, что такие ситуации не красят российский футбол.

"Такие вещи не красят наш футбол.
Нужно с этим бороться и вводить санкции. К сожалению, это было и всегда будет", - сказал Шишкин "Чемпионату".

Вчера, 4 марта, ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над "Краснодаром" со счетом 3:1 в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. После встречи в "Краснодаре" заявили, что болельщики красно-синих оскорбляли форварда Джона Кордоба на расовой почве - сообщалось, что клуб обратится в ЭСК РФС по данному эпизоду.

Ответная встреча команд в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России состоится 17 марта в Краснодаре. Напомним, что красно-синие являются действующими обладателями трофея, а "быки" - действующими чемпионами страны.

