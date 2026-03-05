Шишкин - о ситуации с Кордобой: такие вещи не красят наш футбол

"Такие вещи не красят наш футбол.Нужно с этим бороться и вводить санкции. К сожалению, это было и всегда будет", - сказал Шишкин "Чемпионату".
Вчера, 4 марта, ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над "Краснодаром" со счетом 3:1 в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. После встречи в "Краснодаре" заявили, что болельщики красно-синих оскорбляли форварда Джона Кордоба на расовой почве - сообщалось, что клуб обратится в ЭСК РФС по данному эпизоду.
Ответная встреча команд в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России состоится 17 марта в Краснодаре. Напомним, что красно-синие являются действующими обладателями трофея, а "быки" - действующими чемпионами страны.