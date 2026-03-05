Футболист признался, что остался недоволен эпизодом с нереализованным пенальти.
[quote]- Для меня пенальти забить самое сложное было. Незабитый пенальти для меня смазал матч. Нверное, по моему мнению, не может лучшим становиться игрок, который не забил пенальти, но все равно спасибо тем, кто меня выбрал, - сказал футболист в эфире "Матч ТВ".
Во втором этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России "Локомотив" обыграл тульский "Арсенал". Встреча завершилась победой "железнодорожников" со счётом 2:1.
Батраков: мой незабитый пенальти смазал матч
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков прокомментировал игру против тульского "Арсенала" во втором этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Локомотив"