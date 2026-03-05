Булыкин прокомментировал ситуацию с Кордобой и болельщиками ЦСКА

Дмитрий Булыкин не считает, что Кордоба кого-либо провоцировал.
"На стадионах много камер — по сути, можно найти виновных, если болельщики действительно что-то кричали. Не думаю, что Кордоба провоцировал кого-то", - сказал Булыкин РБ Спорт".
Вчера, 4 марта, ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над "Краснодаром" со счетом 3:1 в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. После встречи в "Краснодаре" заявили, что болельщики красно-синих оскорбляли форварда Джона Кордоба на расовой почве - сообщалось, что клуб обратится в ЭСК РФС по данному эпизоду.
Ответная встреча команд в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России состоится 17 марта в Краснодаре. Напомним, что красно-синие являются действующими обладателями трофея, а "быки" - действующими чемпионами страны.
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о ситуации, произошедшей между нападающим "Краснодара" Джоном Кордобой и фанатами ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"