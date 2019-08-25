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Валерий Карпин: хотел бы видеть в "Ростове" Месси, Роналду и Азара

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин комментируя победу над "Рубином" (2:1) в 7-м туре РПЛ рассказал, кого хотел бы видеть в команде, и кто должен прийти, чтобы ростовчане претендовали на чемпионство.

"Отходняк после таких нервов. Но лучше такие матчи, когда ты создаешь много моментов. Хотелось бы, конечно, их использовать лучше. Но лучше так, чем наоборот. Хочу поздравить ребят и болельщиков. Футболистами горжусь. Выполнили все указания, кроме попадания в створ ворот. Много дальних ударов? Это решают футболисты, у нас всегда есть установка бить по воротам.

Проблема в реализации (улыбается). Поправляема ли она? Да, конечно, будем работать. Попробуем наносить 50 ударов вместо 30, может, что-то забьем.

Кто должен прийти, чтобы "Ростов" претендовал на чемпионство? Не знаю. Денег дайте, кто-нибудь приедет. Кого бы хотел видеть в команде? Месси, Роналду, Азара", — цитирует Карпина "Матч ТВ".


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Теги: Карпин Рубин Ростов Месси Роналду Азар
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