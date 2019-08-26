Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду на матчи отборочного раунда к чемпионату Европы — 2020 с Шотландией и Казахстаном защитника "Витесса" Вячеслава Караваева и нападающего "Млады Болеслав" Николая Комличенко.
"Не волнует ли меня то, что у Караваева и Комличенко до сих пор не определено будущее? Абсолютно не беспокоит. Будут отвлекаться — мы их домой отправим. Почему они должны отвлекаться? Это вы за них подумали, а мы смотрим по факту. Если Комличенко четыре забил, значит, не отвлекает разговор.
Покер Комличенко не сыграл решающей роли в вызове в сборную, объясню почему. Он вообще уже семь голов забил, плюс в еврокубках. Покер — это лишь дополнительный бонус. Он был на прошлом сборе, решили вызвать его и на этом, так как стараемся быть последовательными. Мы обсуждали с ним кое-какие темы, посмотрим, впитал он или нет. Для него этот сбор станет определяющим. Не каждый игрок с первой секунды может влиться и начать себя проявлять", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
Станислав Черчесов: если Караваев и Комличенко будут отвлекаться - отправим их домой
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