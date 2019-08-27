Экс-игрок московского "Динамо" Юркас Сейтаридис посоветовал своему бывшему клубу не повторять ошибок прошлого. Он отметил, что с появлением финансирования москвичам не стоит разбрасываться деньгами.
Напомним, в 2005 году в "Динамо" перешел ряд известных игроков, в том числе 7 португальцев. Через год финансирование "Динамо" в прежнем объеме прекратилось, известные игроки покинули клуб.
В начале 2019 года стало известно о возвращении "Динамо" под управление банка ВТБ. После этого "Динамо" приобрело нескольких футболистов, в том числе Клинтона Н’Жи из "Марселя" и Максимилиана Филиппа из дортмундской "Боруссии".
"Посоветую проявить терпение и не спешить. Деньги — это возможность, но не стоит ими разбрасываться. Дайте шанс тренеру, верьте в игроков. Рост может занять не полгода и не год, а больше — значит, так надо. В каком бы сложном положении не был сейчас Хохлов, ему нужно довериться. Если будет работать с ожиданием, что его вот-вот уволят, не сможет сосредоточиться. А всем — тренеру, руководству, болельщикам — нужно держаться вместе", - цитирует Сейтаридис Sport24.ru.
Юркас Сейтаридис дал совет "Динамо", как не повторить ошибок 2005-го: не надо разбрасываться деньгами
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