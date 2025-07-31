"Всё шло к завершению со счётом 2:0, но случился пенальти, который можно обсуждать. Рука Соболева не отставлена, не выставлена, не оттопырена, не увеличивает площадь тела и не меняет направление движения мяча. Если верить прежним разъяснениям — не пенальти", - приводит слова Медведева "РИА Новости Спорт".
Вчера, 30 июля, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились: Арсен Адамов и Лусиано Годну, в составе команды гостей автором забитого мяча стал Мохамед Конате, реализовавший одиннадцатиметровый удар.
После 2 сыгранных туров петербуржцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 4 балла. В 3 туре чемпионата России команда Сергея Семака примет на домашнем стадионе ЦСКА, который также имеет в своем активе 1 победу и 1 ничью.
В "Зените" считают, что пенальти, назначенный в матче с "Ахматом", был спорным
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал назначенный в ворота петербуржцев пенальти в матче Кубка России с "Ахматом" (2:1).
Фото: ФК "Зенит"