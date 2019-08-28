Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал о результатах заседания палаты по разрешению споров РФС.
Напомним, на заседании, которое прошло сегодня, 28 августа, было рассмотрено заявление игрока к его бывшему клубу, московскому "Локомотиву", по поводу компенсации затрат на операцию.
"Состоялось заседание, длилось три часа. Завершилось оно моей победой. Спасибо всем, кто там собрался, чтобы восторжествовала справедливость. К "Локомотиву" претензий не имею, решением палаты по разрешению споров удовлетворён", - цитирует Тарасова "Чемпионат.сом".
Дмитрий Тарасов: заседание РФС завершилось моей победой, к "Локомотиву" претензий нет
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