Бил, бью и буду бить по-немецки. Сборная неудачников 8-го тура

Безумный Шюррле, который целит в чужие ворота с любой точки поля, Джорджевич, оказавшийся хуже Смолова, и кошмарная оборона Казани.Не выручал, допускал позиционные ошибки, плохо реагировал на удары. Как итог – четыре пропущенных гола, по паре из которых вполне можно предъявлять вратарю претензии.Хотите поднять себе настроение тяжёлым (ведь уже осень) понедельника? Посмотрите на действия защитника Степанова в момент первого взятия казанских ворот. И почему он упрыгивал от эпизода вместо того, что сделать подбор?



Александр Пуцко, «Уфа»



Заработал пенальти в свои ворота, придержав на угловом Шахова, а затем срубил в центре Шкофлека и заработал вторую жёлтую карточку ещё до перерыва. Башкирцы не так долго пробыли в меньшинстве, но всё равно проиграли.



Егор Сорокин, «Рубин»



Не один Степанов выкидывал оглушительные трюки, все защитники Шаронова сыграли бездарно. В том числе и расхваленный (во многом - по делу) Сорокин. Он виноват во всех трёх пропущенных мячах в игре против «Сочи».



Бенедикт Хёведес, «Локомотив»



Защитники «Локомотива» ничего не смогли придумать насчёт Шомуродова, который оформил дубль и сделал для «Ростова» весь матч. Его бросали на стандартах (так и был забит первый гол – Хёведес, гулявший без оппонента, поздно рванул к нападающему, и тот успел переправить мяч в сетку), плохо опекали с игры и даже дарили ему моменты (отскок от Хёведеса в сторону Шомуродова при розыгрыше от ворот).







Роман Зобнин, «Спартак»



Полузащитник неплохо боролся, но упорно порол все возможности для обострения – лупил издалека и при этом совсем не точно. Нынешний Зобнин бесконечно далёк от того игрока, которого фанаты таскали на руках после чемпионского матча.



Сергей Ткачёв, «Арсенал»



Вчистую проиграл противостояние с Ахметовым в центре. Во-первых, не успел накрыть его, когда полузащитник забивал гол. Во-вторых, сфолил на нём внутри штрафной – благо (для туляков), что не заметил арбитр.



Артур Юсупов, «Динамо»



Провёл очень слабую игру в Самаре. Мог и должен был забивать в компенсированное время (добивал после опасного штрафного с убойной позиции), но киксанул, и «Динамо» поехало домой с ничьей.



Никола Влашич, ЦСКА



Теперь понятно, как такой игрок мог оказаться на лавке. Хорват, подписав с ЦСКА полноценный контракт, заиграл совсем на другом уровне (и это не комплимент). Движение хавбека сохранилось, но куда-то делся удар (лупит в защитников) и при этом Никола страшно жадничает и передерживает.





Когда немец только переехал в Москву, аналитики вспоминали про одержимость нападающего бить из любых позиций во вред команде. Первое время это было не так заметно (игрок казался очень полезным), но матч против «Зенита» показал, насколько Андре тянет одеяло на себя.Похоже, нападающий присядет на лавку и в Москве, хотя это надо было постараться – Смолов, очевидно, понял, что слава уже не та и начал изображать Заболотного (только без присущей гению Зе харизмы). Лука мог и должен был сравнивать счёт в игре с «Ростовом», но попал прямо в выпрыгивающего из ворот Чернова.