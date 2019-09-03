Юрий Жирков рассказал о том, почему не сложилась его карьера в "Челси"
Защитник "Зенита" Юрий Жирков поделился воспоминаниями о периоде выступлений за лондонский "Челси".
Фото: AFP
"Я думаю про Англию, если был бы там один, было бы легче, а так как был там с семьёй, были сложности в бытовом плане. Наверное, вот это меня немножко раздражало. И когда играешь, потом сажают тебя опять в запас по каким-то причинам, может, были травмы там у меня или просто решение Анчелотти, это меня раздражало. Приходил домой, там были бытовые проблемы: заплатить за въезд в центр города, и, так как я хорошо не говорил на английском, для меня это была сложность. И вот такие мелочи раздражали, и всё переносилось, может быть, и на поле, и в голове откладывалось. Скорее всего, из-за таких проблем пришлось вернуться", — сказал Жирков в программе "Футбол России".
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