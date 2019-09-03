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Юрий Жирков рассказал о том, почему не сложилась его карьера в "Челси"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков поделился воспоминаниями о периоде выступлений за лондонский "Челси".
Фото: AFP
"Я думаю про Англию, если был бы там один, было бы легче, а так как был там с семьёй, были сложности в бытовом плане. Наверное, вот это меня немножко раздражало. И когда играешь, потом сажают тебя опять в запас по каким-то причинам, может, были травмы там у меня или просто решение Анчелотти, это меня раздражало. Приходил домой, там были бытовые проблемы: заплатить за въезд в центр города, и, так как я хорошо не говорил на английском, для меня это была сложность. И вот такие мелочи раздражали, и всё переносилось, может быть, и на поле, и в голове откладывалось. Скорее всего, из-за таких проблем пришлось вернуться", — сказал Жирков в программе "Футбол России".


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Теги: АПЛ Зенит Жирков Челси
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АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 4 12
...
9 Тоттенхэм 4 5
10 Шеффилд Юнайтед 4 5
11 Челси 4 5
12 Бернли 4 4
13 Саутгемптон 4 4
...
20 Уотфорд 4 1
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Краснодар 8 17
2 Зенит 8 17
3 Ростов 8 17
4 ЦСКА 8 16
5 Локомотив 8 14
6 Спартак 8 14
...
16 Тамбов 8 5
Сезон | Таблица | Календарь

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