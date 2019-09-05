Матиас Норманн: наслаждаюсь своей ролью в "Ростове", Карпин — фантастический тренер, он хорош во всём

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн признался, что доволен своим положением в команде, а также высказал мнение о главном тренере Валерии Карпине.

Фото: YouTube-канал ФК "Ростов"