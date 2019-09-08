Денис Глушаков тренируется в общей группе и сможет сыграть против «Ростова»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков тренируется в общей группе, сообщает твиттер Akhmat Team.
Фото: ФК "Ахмат"
32-летний игрок не принимал участия в двух последних матчах команды в РПЛ — против ЦСКА (25 августа) и «Тамбова» (31 августа). Накануне встречи с армейцами у футболиста возник мышечный дискомфорт. Теперь же полузащитник готов сыграть в матче девятого тура против «Ростова», который состоится в понедельник, 16 сентября.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»