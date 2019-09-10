» » Селихов опять выбыл надолго. Травмы уничтожают его карьеру

Селихов опять выбыл надолго. Травмы уничтожают его карьеру

Вместо поездки на чемпионат мира, конкуренции за место в основе сборной и статуса первого номера в «Спартаке» жизнь Александра Селихова превратилась в сплошное восстановление.
Первый год в самой популярной и скандальной команде страны у перешедшего из «Амкара» по инициативе клуба вратаря складывался трудно. Карреру руководство не спросило, что очень не понравилось итальянцу. Да и в любом случае убирать Реброва по ходу движения «Спартака» к чемпионству было нелогично.

Но со здоровьем всё было нормально, да и с игрой тоже: к августу Селихов начал появляться в основе, к октябрю стал чётким «первым номером» и получил незабываемые 0:7 от «Ливерпуля». Февральский матч с «Атлетиком» Александр, по слухам, пропустил из-за опоздания на занятие и лишнего килограмма веса, на что вратарь отреагировал саркастическим постом в Инстаграме. Но Каррера всё опроверг и вернул Селихову место в основе.

А потом началось.

Середина апреля 2018. Микротравма мышц бедра

Из-за неё Селихов не полетел на матч с «Уралом», к которому «Спартак» подходил с 5-матчевой победной серией. Место в воротах занял Ребров и пропустил дважды, «Спартак» проиграл, а следом уже с Селиховым в воротах был выбит из кубка «Тосно» – именно в это время процесс разрушения команды был запущен.

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А вот это уже катастрофа. Селихов трижды пропустил от «Ахмата», но одержал две «сухие» победы над «Амкаром» с «Ростовом» и попал в расширенный список Черчесова на Чемпионат мира. Вдобавок «Спартак» сохранял все шансы попасть в Лигу чемпионов напрямую и не вылетать ни от какого ПАОКа.

Итоговое воплощение этих перспектив шокирует: за полтора часа до объявления расширенного списка сборной врачу команды звонят из «Спартака» и сообщают о разрыве ахилла у Селихова.


В итоге звание ЗМС за Чемпионат мира получает Габулов, а Ребров пропускает глупый гол от «Динамо» – «Спартак» пролетает мимо Лиги чемпионов, а на следующий день Селихова оперируют в Риме.

До конца года голкипер так и не сыграет, отметившись только знаменитым «Ты г####н. За Глушака раз###у» в своём Инстаграм-эфире под Скриптонита из динамиков шикарного авто.

9 февраля – 17 февраля 2019. Боли в спине

Зимой Селихов пытается зарекомендовать себя перед новым тренером. Поначалу Кононов сделал ставку на опыт Реброва, но на сборах всё изменилось. Боли в спине мешали Селихову работать в полную силу на протяжении недели, но весенний отрезок он всё равно начал в основе.

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Так продолжалось до дерби с ЦСКА, которое сломало Селихова во всех смыслах. Первый гол он пропустил из-за того, что в борьбе за мяч со своим защитником Жиго проиграли они оба, второй – из-за рикошета от всё того же Жиго. А на 68-й минуте Селихов закончил игру и попрощался с большим футболом на куда более долгий срок, чем можно было предположить.



На следующий день вратарю исполнилось 25 лет.

Сначала сообщалось, что голкипер пропустит месяц. Он даже был включён в заявку на матч с «Оренбургом», где Максименко результативно ошибался, а «Спартак» снова пролетел мимо еврокубковой группы.

В середине июня Михаил Вартапетов (на днях он, кстати, покинул клуб) рассказывал, что Селихов должен работать в общей группе. Вскоре ему удалили из руки фиксирующую пластину для правильного сращивания кости. Но возвращение в общую группу под слухи об аренде в «Крылья» и подписании Гильерме затягивалось.

В августе Селихов попадал в запас и наблюдал за уверенной игрой Максименко, но реально в общую группу вернулся только 7 сентября. Голкипер провёл одну тренировку, на которой уехавшего в молодёжную сборную конкурента не было, но по возвращении в «Спартак» конкурента у Максименко снова не будет.

Селихов опять выбыл надолго. Травмы уничтожают его карьеру

8 сентября 2019 – …? Травма ахиллова сухожилия

Кошмарный ужас: только залечив одну травму, Селихов, если верить «СЭ», вновь ляжет на операцию по поводу ахилла и будет восстанавливаться 7-8 месяцев. Вратарь почти наверняка пропустит из-за этих двух травм около года, да и вряд ли сразу после восстановления вернётся в игру, не снимать же Максименко ради только что восстановившегося Селихова в заключительной части сезона.

Так что, вполне возможно, в следующий раз мы увидим Александра в игре только в сезоне 2020/21, но в какой команде? Или даже в какой лиге…

Фото: ФК «Спартак», Константин Рыбин / РФС, Александр Федоров / "СЭ"


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Теги: Селихов Спартак Сборная России
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