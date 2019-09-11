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Дмитрий Селюк: советую Бондарчуку снять фильм про такого парня, как Боря Ротенберг

Дмитрий Селюк, агент защитника "Локомотива" Бориса Ротенберга, считает, что его клиент вполне мог бы занять должность спортивного директора "Локомотива".

"У меня начинают закрадываться некоторые мысли. Кикнадзе говорил про грязь вокруг трансферов и о том, что в октябре в "Локомотиве" может появиться спортивный директор. Думаю, он может намекать, что Борис Ротенберг станет спортивным директором. Ведь многие понимают, что Боря не будет погружаться в грязь и получать откаты от трансферов. Я думаю, что кандидатура Бориса Ротенберга подходит для этой работы.

Смотрите, Юрий Семин как раз считает, что это было бы одно из лучших решений в клубе. Так все считают, потому что если бы Борис стал спортивным директором, от этого выиграл бы клуб. 100 процентов! Не так много людей в российском футболе, кто бы дорожил своей репутацией. А Борис будет дорожить.

Считаю, что Борис был бы хорошим руководителем в любом клубе, куда бы он ни пришел. Как минимум, он образован. Да, он, может, не так много играл, но где бы он ни был, команды добивались многого. Он по характеру настоящий мужчина. Он бьется, рвет связки, по полгода принимает антибиотики, проходит через определенный ряд травм. И все ради чего? Не ради денег же. Это говорит о его характере и моральных качествах. Такие люди добиваются результата.

Я бы вообще советовал Феде Бондарчуку снять фильм про такого, как Боря. Мы открываем интернет: Адриано забил. Да плевать на него, его уже здесь нет. Какая нам разница? Лучше писать о таких ребятах, которые бьются, работают, стараются. Но они незаметны, потому что у нас берут таких алкоголиков-тунеядцев, как Адриано", — цитирует Селюка "РБ".


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Теги: Бондарчук Селюк Ротенберг
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