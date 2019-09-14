"Пустовойтова отсудила финал женской Лиги чемпионов (впервые в истории российского судейства). А теперь получила награду "рефери года" от IFDA из рук Фернандо Йерро и Франческо Тотти.
Уже почти во всех топ — чемпионатах судят девушки! Но только у нас можно быть топчиком в Европе, а дома даже не понюхать ФНЛ, а про РПЛ вообще молчу.
?
Ребята из РФС, вас самих не смущает, что у нас есть девушка, которая судит финал Лиги чемпионов, а в России не получает шанса двигаться вперед?
?
Я понимаю, что "баба" должна варить борщи на кухне, но может дадите ей подвигаться?" — написал Савин в Инстаграме.
Евгений Савин: РФС, вас не смущает, что у нас есть девушка, которая судит финал ЛЧ, а в России не получает шанса?
Бывший футболист, а ныне видеоблогер Евгений Савин раскритиковал Российский футбольный союз (РФС) за то, что руководство не дает возможность арбитру Анастасии Пустовойтовой судить матчи РПЛ и даже ФНЛ.
Фото: инстаграм Евгения Савина
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»