Евгений Савин: РФС, вас не смущает, что у нас есть девушка, которая судит финал ЛЧ, а в России не получает шанса?

Бывший футболист, а ныне видеоблогер Евгений Савин раскритиковал Российский футбольный союз (РФС) за то, что руководство не дает возможность арбитру Анастасии Пустовойтовой судить матчи РПЛ и даже ФНЛ.

Фото: инстаграм Евгения Савина