Бывший полузащитник "Спартака" Владимир Быстров прокомментировал поражение красно-белых от "Урала" со счётом 1:2.
"После каждого проигрыша "Спартака" начинается разговор про увольнение Кононова. Конечно, эта игра может повлиять на развитие его карьеры. Сколько можно терпеть и смотреть? Видно, что тренер не руководит своими игроками. Кто в лес, кто по дрова.
Чего нам лапшу на уши вешают? Нам говорят, что купили вот таких футболистов, надо подождать. Ну объявите сразу, что в этом сезоне команда будет бороться за седьмое место, тогда все вопросы снимаются", - цитирует Быстрова Матч ТВ.
Владимир Быстров: Кононов не руководит игроками "Спартака". Сколько можно это терпеть?
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