В матче 9-го тура чемпионата России ЦСКА в гостях обыграл "Тамбов" со счетом 2:0.
Чемпионат России
9 тур
Гол: Бистрович, 85, Магнуссон, 90+4
Нереализованный пенальти: Чалов, 67
"Тамбов": Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Аппаев (Хосонов, 84), Костюков (Карасев, 76), Мелкадзе.
Запасные: Сугробов, Кулик, Карасёв, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Салли, Обухов, Часовских, Мамтов.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа (Шарлия, 49), Ахметов (Бистрович, 85), Кучаев (Сантос, 76), Обляков, Влашич, Чалов, Нисимура.
Запасные: Помазун, Карпов, Елеев, Шарлия, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Бийол, Лукас Сантос.
Предупреждения: Гогуа, 19, Обляков, 45
Удаления: Чуперка, 72
"Тамбов" на своем поле проиграл ЦСКА
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