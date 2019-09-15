Руслан Камболов: VAR в России как-то не очень работает. Каждый судья трактует по-разному

Опорный полузащитник "Краснодара" и сборной России Руслан Камболов прокомментировал матч против "Крыльев Советов", в котором футболист принял непосредственное участие.



– Что происходило в игре в первом тайме?

– Да, такой сегодня матч, что много событий было. Ну, можно сказать, после сборных все приехали чуть не в том состоянии. В первом тайме, особенно, немного получалось. Можно сказать, и мой момент с пенальти все по-разному трактуют. Это было на усмотрение судьи, хотя рука у меня была вот здесь (показывает на уровне пояса – прим.) Ну, ладно, самое главное, что выиграли же.



Во втором тайме тренер внес коррективы, в раздевалке сказал, что надо прибавлять. И хорошо мы начали вторую половину, в концовке доводили встречу до победы.



– Можно сказать, этот перерыв не пошел на пользу "Краснодару", но пошел "Крыльям", ведь они не отправляли игроков в сборные?

– Не знаю, как сказать. У всех все индивидуально, кто как себя чувствует. Просто связи немного теряются. Тем более, в центре новые игроки у нас.



– Еще раз про эпизод, когда судья назначил пенальти. Ты касался мяча руками?

– Да там попало с близкого расстояния и рикошета. Получается, что я стоял так, что не мог никуда убрать руку. Она была в естественном положении, а он (судья – прим.) показывает, что она была на уровне головы. Ну, как это так?



– Ну, это же по VAR было видно?

– Да, он посмотрел и сам решил.



– Отношение к VAR изменилось после такого момента?

– Да в России оно как-то не очень работает.



– Именно в России?

– Ну, я другие моменты за границей смотрел, и там у них все четко и логично. А у нас многие моменты нелогичные. Но если есть чистый штрафной или пенальти, то хорошо. Сейчас говорят, что каждая игра рукой – это пенальти. Сегодня "Тамбов" играет, например, и где там у него рука, если он играет плечом? Мне просто интересно. Судья берет и ставит там пенальти. Каждый по-разному трактует у нас.



– Как ты лично себя чувствуешь после сборной?

– Да ничего, все хорошо. Главное, что стараться избегать травм, ушибов. А так... Слава богу!



– В начале чемпионата ты и Вильена чаще били из-за штрафной. А сейчас вы перестали. Это установка тренера изменилась?

– Нет. Это зависит от конкретной игры: момент появляется – мы стараемся бить. В начале чемпионата, наверное, многие были не готовы к Вильене, не знали, какой у него мощный удар. Сейчас же начали выше встречать. Моменты бить были, но блокируют.



– Почему ты не так часто исполняешь штрафные? Не доверяют или сам не берешься?

– У нас очень близко получаются штрафные, а люблю, чтобы подальше. На силу. Если будет момент, я ударю. Метров 30 достаточно. Я и Рамирес, еще Вильена, тренируем дальние удары.



Источник: www.rusfootball.info