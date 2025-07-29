"Футболист вправе решать своё будущее. Кто бы что ни говорил, но деньги решают всё. Забудьте про эмблемы и флаги. Получил сумасшедшее предложение и поехал. В случае с Рошей — так и есть", – приводит слова Мостового "Чемпионат".
Ранее стало известно, что бразильский защитник ЦСКА может продолжить карьеру в "Аль-Джазире". Сообщалось, что игрок уведомил руководство армейского клуба о намерении активировать опцию выкупа в своем контракте для трансфера в ОАЭ. Эмиратский футбольный клуб предложил за 30-летнего защитник 6 миллионов евро.
Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. За это время он принял участие в 106 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с армейцами рассчитан до лета 2027 года.
Мостовой – об уходе Роши из ЦСКА: деньги решают все
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал слухи вокруг возможного перехода защитника ЦСКА Виллиана Роши в "Аль-Джазиру".
Фото: ПФК ЦСКА