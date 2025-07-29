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Нападающий "Сочи" Федоров отпраздновал гол в ворота "Динамо" с помощью селфи

Нападающий "Сочи" Захар Федоров отпраздновал свой гол в матче Кубка России с московским "Динамо", записав видео и сделав селфи.
Кадры, снятые после забитого гола, опубликовала пресс-служба футбольного клуба "Сочи".



Счет в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России был открыт на девятой минуте. Автором первого гола стал нападающий "Динамо" Иван Сергеев. Ответный гол на 33-й минуте забил Дмитрий Васильев, сравняв счет. Мяч, заброшенный Федоровым, помог вывести южан вперед (2:1). Встреча проходит на стадионе "ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина" в Москве. Помимо "Динамо" и "Сочи", в группе В Кубка России играют "Краснодар" и самарские "Крылья Советов".Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

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