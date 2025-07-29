"Никого не пародировал. Просто спонтанно придумал на ходу. Но хочу сразу извиниться перед командой за полученную жёлтую карточку — я честно не знал, что за такое дают предупреждение", – приводит слова Федорова "Матч ТВ".
Встреча проходит на стадионе "ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина" в Москве. Счет в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России был открыт на девятой минуте. Автором первого гола стал нападающий "Динамо" Иван Сергеев. Ответный гол на 33-й минуте забил Дмитрий Васильев, сравняв счет. На 35-й минуте матча форвард "Сочи" Федоров забил гол в ворота московского "Динамо", что позволило вывести команду вперед (2:1). После этого нападающий взял телефон и записал видео.
Нападающий "Сочи" Федоров – о селфи во время празднования гола: не знал, что за такое дают предупреждение
Нападающий "Сочи" Захар Фёдоров прокомментировал селфи и видео, записанное во время празднования гола в ворота московского "Динамо" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Сочи"