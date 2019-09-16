Леонид Федун отказал Кононову в отставке из "Спартака"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун отказался одобрить отставку главного тренера команды Олега Кононова.



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После матча с "Уралом" в 9-м туре Российской Премьер-Лиги, который состоялся 14 сентября и завершился поражением красно-белых со счётом 1:2, специалист сообщил руководству о желании покинуть свой пост, а позднее официально попросил клуб об отставке. Однако сегодня, 16 сентября, Федун отказал Кононову.Накануне, 15 сентября, во время встречи с болельщиками генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что Кононов не подавал заявления об увольнении.