Андрей Тихонов: мое мнение - Черчесов не пойдет в "Спартак"

Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов выразил мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не согласится возглавить красно-белых. Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что именно Черчесов может стать следующим главным тренером "Спартака"."Мое мнение: Черчесов не пойдет в "Спартак", видя, какое барахтанье там происходит. Там болельщики уже через 5 игр могут развернуть тренера и сказать: "Иди обратно", — сказал Тихонов в программе "8-16" на телеканале "Матч Премьер".