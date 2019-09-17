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Алексей Игонин: для Кокорина не составит проблем набрать форму, позволяющую играть в РПЛ

Бывший футболист "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал выход на свободу нападающего Александра Кокорина. Ранее стало известно, что футболист подписал новый контракт с "Зенитом".

«"Я считаю, что изначально правильно сделалось заявление о том, что они ждут футболиста и по-прежнему готовы ему доверять. Дать ему шанс заиграть снова в футбол — это достойно уважения вне зависимости от того, какое было решение суда. Еще до решения было объявлено об этом — это я так расценил.

Сможет ли вернуть форму? А какую? Ту, которую он набрал за последнее время в "Зените", — это высокий уровень, и сделать это достаточно сложно. А набрать форму, позволяющую играть в РПЛ, не составит для него проблем. К сожалению, на нем в то время держалась игра "Зенита".

В любом случае ему нужна сейчас реабилитация, и сколько она займет, никто не знает. Отправлять его в аренду в любой клуб — это значит точно отказаться от него в этом сезоне, в концовке этого сезона. Сейчас как раз есть время в зимнем перерыве, чтобы сделать по нему выводы. Ему нужно сейчас с врачами все вопросы решить, если таковые имеются", - цитирует Игонина Sport24.ru.


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Теги: Игонин Кокорин Мамааев
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