Александр Мостовой - о Кононове: пора признать - не получилось. 10 месяцев прошло - прогресса ноль

View this post on Instagram

Новое поражение. Мне кажется и главному тренеру, и руководству пора признать, что не получилось. Сами по себе три поражения подряд – не приговор. Игры нет – вот беда. Что это было в Уфе? Да, Спартак – не первый большой клуб, который там проигрывает. Но моментов-то – мизер. А то, что в конце едва не сравняли – банальный навал. 10 месяцев прошло – прогресса ноль. И надежда теперь есть только на футболистов.