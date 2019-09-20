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Александр Мостовой - о Кононове: пора признать - не получилось. 10 месяцев прошло - прогресса ноль

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о поражении красно-белых от "Уфы" (0:1) в гостевом матче 10-го тура чемпионата России.

"Новое поражение. Мне кажется и главному тренеру, и руководству пора признать, что не получилось. Сами по себе три поражения подряд — не приговор. Игры нет — вот беда.

Что это было в Уфе? Да, "Спартак" — не первый большой клуб, который там проигрывает. Но моментов-то — мизер. А то, что в конце едва не сравняли — банальный навал.

10 месяцев прошло — прогресса ноль. И надежда теперь есть только на футболистов", — написал Мостовой в инстаграме.

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Новое поражение. Мне кажется и главному тренеру, и руководству пора признать, что не получилось. Сами по себе три поражения подряд – не приговор. Игры нет – вот беда. Что это было в Уфе? Да, Спартак – не первый большой клуб, который там проигрывает. Но моментов-то – мизер. А то, что в конце едва не сравняли – банальный навал. 10 месяцев прошло – прогресса ноль. И надежда теперь есть только на футболистов.

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Теги: Мостовой Кононов Спартак Уфа
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