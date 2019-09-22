"Краснодар" продолжил действовать так, как и прежде. Просто ЦСКА реализовал не самые очевидные моменты. Чалов здорово исполнил. Но это же не 100-процентный шанс, правда?
Несостоявшийся переход в "Кристал Пэлас" повлияет на Чалова? Абсолютно не вижу в его игре каких-то изменений. Уехал он, не уехал... Федор старается. Цепляется, забивает. Не думаю, что эта история как-то на нем сказалась. И потом — большой вопрос, готов ли он реально к АПЛ? Сложно сказать... Уровень борьбы, скоростей в Англии явно выше. Практика показывает, что не всем нашим футболистам удалось там заиграть", — отметил Кириченко в интервью "Спорт-экспрессу".
Дмитрий Кириченко: большой вопрос, готов ли реально Чалов к АПЛ?
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко после победы ЦСКА над "Краснодаром" (3:2) в матче 10-го тура чемпионата России рассказал, как на южанах сказался эпизод с пенальти.
Фото: Александр Казаков, РФС
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»