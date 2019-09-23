"Парфенов в "Спартаке"? С "Уралом" никаких контактов не было, а слухи мы не комментируем. Вчера прочитал, что "Спартак" заберет Парфенова. Как они могут его забрать? У него действующий контракт, с нами никто не разговаривал. Даже если Парфенов захочет этого, еще нужно будет поговорить с клубом, захочет ли клуб отпустить Парфенова или нет. А то слухи ходят, но конкретики нет никакой. Мы пока никуда не собираемся и ничего не слышим.
Если будет хорошее предложение, и Парфенов согласится идти в "Спартак", то мы сядем и будем обсуждать эти вопросы. А так сказать, что мы готовы отпустить… Нет, конечно. Это наш тренер, ребята к нему привыкли. Парфенов хорошо работает. Даже если будет вопрос переговоров, то должно сойтись много факторов, чтобы Дмитрий ушел. Если мы этого захотим, конечно", — сказал Иванов в беседе с Sport24.
Президент "Урала": вчера прочитал, что "Спартак" заберет Парфенова. Как они могут его забрать?
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что "Спартак" рассматривает главного тренера екатеринбуржцев Дмитрия Парфенова в качестве замены Олегу Кононову.
Фото: rsport.ru
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