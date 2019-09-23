Президент "Урала": вчера прочитал, что "Спартак" заберет Парфенова. Как они могут его забрать?

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что "Спартак" рассматривает главного тренера екатеринбуржцев Дмитрия Парфенова в качестве замены Олегу Кононову.

Фото: rsport.ru