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Евгений Ловчев: "Спартаку" может помочь только старик Хоттабыч

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал поражение красно-белых в матче 10-го тура РПЛ от "Уфы" (0:1).

"Остается в очередной раз констатировать: у "Спартака" по-прежнему нет игры. Мы не знали, как Олег Кононов работал на Украине. Свои впечатления об этом тренере мы сложили по его работе в Краснодаре и Туле. В Грозном у него не очень получилось, но "Ахмат" — особая история. В Краснодаре ему удалось поставить вполне симпатичный футбол, с коротким пасом, держанием мяча, открываниями, вполне себе спартаковский. В Туле Кононов тоже работал довольно успешно, и именно из "Арсенала" он получил приглашение в "Спартак". И, казалось, что красно-белым он придется ко двору.

Очень важно донести до игроков тренерское видение футбола. Пришло много новичков, и мы видим, что все они умеют играть в футбол и не только новички. Андреас Шюррле, Гус Тил, а Резиуан Мирзов и Зелимхан Бакаев очень прилично выглядели в "Арсенале" под руководством того же Кононова. Жиго и Георгий Джикия — приличная пара центральных защитников, Роман Зобнин неплохой футболист, игрок сборной. Очень перспективный молодой вратарь Александр Максименко. Вот я уже назвал почти целую команду. И что мы сейчас видим: они как будто разучились играть в футбол. Были неплохие отрезки у "Спартака" с "Ахматом", ЦСКА, "Крыльями Советов", но ни одного целостного матча мы не увидели. И самое неприятное, что "Спартак" с каждым матчем выглядит все хуже. И все отчетливее начинаешь понимать, что игры не будет. "Спартаку" может помочь только старик Хоттабыч.

Леонид Федун заявил, что Кононову надо время до декабря, чтобы исправить ситуацию. Нельзя верить словам Федуна, он много чего говорил, но затем своих обещаний не придерживался. Это непредсказуемый человек — проиграет "Спартак" КАМАЗу в Кубке России в среду, и Федун снимет Кононова", - цитирует Ловчева "Советский спорт".


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Теги: Ловчев Спартак
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