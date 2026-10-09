Конте может вернуться в АПЛ и возглавить "Манчестер Юнайтед"

Антонио Конте может вернуться в чемпионат Англии.

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По информации TEAMtalk, бывший тренер "Челси" и "Тоттенхэма" рассматривается "Манчестер Юнайтед" как один из возможных кандидатов на случай отставки Майкла Кэррика.



Руководство манкунианцев недовольно стартом команды в нынешнем сезоне. После пяти туров "МЮ" набрал пять очков и располагается на 12-м месте в таблице АПЛ.



Последним клубом Конте был "Наполи", который специалист покинул в июне.