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Василий Уткин — о приезде Гаттузо: только в Москве две почти готовые тренерские вакансии

Известный блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале прокомментировал приезд Дженнаро Гаттузо в Москву.
Фото: РИА Новости
"Гаттузо в Москве, и это могло бы совсем ничего не значить, если б я не знал, что когда его некоторое время назад друзья звали потусить, он отказался из-за дел.

То есть Гаттузо не просто приехал, а раньше не хотел, и теперь счел нужным. Он обязательно потусит, я полагаю, он веселый парень. Но у него совершенно точно есть и какие-то дела.

Только в одной Москве две почти готовые тренерские вакансии. Через неделю окно для сборных, в котором такие отставки нередко происходят. Что в "Спартаке", что в "Динамо" всерьез тренеров никто не искал, когда это можно было сделать спокойно и размеренно, а сейчас...
Я просто думаю, что для решения "все пропало, все пропало!" Рино Гаттузо почти идеален в предположительной менеджерской логике. Он харизматик, тренер с некоторым опытом, но сейчас без работы, опыта этого мало, но он продемонстрировал как минимум, что в новом качестве Гаттузо остался бойцом и идет решения, не складывая рук...

И он мировая звезда редкого обаяния. Его примут любые болельщики (кроме "Интера"), и это может успокоить ситуацию.

Попробую наткнуться на Дженнаро в городе ближе к вечеру...", — написал Уткин.


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Теги: Уткин Гаттузо Динамо Спартак Москва
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