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Валерий Рейнгольд: Федун превратил "Спартак" в помойку

Ветеран московского "Спартака" Валерий Рейнгольд после поражения красно-белых от "Оренбурга" в матче 11 тура РПЛ (1:2) поделился с Rusfootball.info мыслями по поводу серии неудач спартаковцев.
- Как меня "Спартак" разочаровывает - я даже и слов подобрать не могу, - сказал Рейнгольд. - Но здесь надо не плакаться в жилетку, а делать какие-то соответствующие выводы. Мне все это порядком надоело. Даже не хочу говорить про игру с "Оренбургом". Никто ничего не слушает, никому ничего не надо. Мне кажется, то, что происходит в "Спартаке", кого-то устраивает, а кого, я не знаю. Но уверен, что это совсем не устраивает болельщиков, которые страшно разочарованы. Руководству клуба давно надо задуматься о том, что происходит с командой. Ведь сколько я говорил, предупреждал давным-давно: ребята, что вы делаете?! Зачем разгоняете футболистов чемпионской команды? Бездарщина, которая руководит "Спартаком", развалила команду. Между тем игроков выбирают люди, которые испоганили команду. Где эти люди и кто они? Я бы хотел, чтобы пофамильно их напечатали. Вместе с именем господина Федуна, который превратил «Спартак» в помойку. Просто в помойку! Это непозволительно и это предательство по отношению к великому клубу.

- Все давно говорят о необходимости отставки Олега Кононова с поста главного тренера красно-белых, и вот она, наконец, произошла.

- Конов попал в непростую ситуацию. Я говорил, что он ходит по лезвию ножа и что это не Тула и не Краснодар. От тебя здесь будут требовать только первого места. Если уж пошел на эшафот, то держись. Что я теперь буду жалеть Кононова? Да не буду я его жалеть! Я его предупреждал: не ходи в "Спартак". Но, конечно, мне больно за этого человека, обидно. Он же подавал в отставку. Почему ее не приняли? Почему только сейчас? Виноват опять же не он, а система в клубе. И это будет, увы, продолжаться. Это будто "мыльная опера". И будет продолжаться еще серий 60-70. Я бы хотел лично встретиться с Федуном и обо всем поговорить.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Спартак Рейнгольд
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