Валерий Рейнгольд: Федун превратил "Спартак" в помойку

Ветеран московского "Спартака" Валерий Рейнгольд после поражения красно-белых от "Оренбурга" в матче 11 тура РПЛ (1:2) поделился с Rusfootball.info мыслями по поводу серии неудач спартаковцев.