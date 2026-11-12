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Игрок "Ростова" дебютировал за сборную России

Полузащитник "Ростова" впервые вышел на поле в составе сборной России.
Фото: ФК "Ростов"
Продолжается товарищеский матч, в котором сборная Узбекистана встречается с Россией. На данный момент на табло стадиона "Пахтакор" в Ташкенте счет 2:1 в пользу хозяев поля. Российская команда пропустила на 5-й и 46-й минутах. Единственный гол в составе гостей забил форвард Николай Комличенко на 70-й минуте.

Полузащитник "Ростова" Алексей Миронов появился на поле на 66-й минуте и дебютировал за национальную команду.

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