Игрок "Ростова" дебютировал за сборную России

Полузащитник "Ростова" впервые вышел на поле в составе сборной России

Фото: ФК "Ростов"

Продолжается товарищеский матч, в котором сборная Узбекистана встречается с Россией. На данный момент на табло стадиона "Пахтакор" в Ташкенте счет 2:1 в пользу хозяев поля. Российская команда пропустила на 5-й и 46-й минутах. Единственный гол в составе гостей забил форвард Николай Комличенко на 70-й минуте.



Полузащитник "Ростова" Алексей Миронов появился на поле на 66-й минуте и дебютировал за национальную команду.