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Батраков советует Кисляку выбрать "Галатасарай", а не "Фенербахче" или "Бешикташ" - Fanatik

Матвей Кисляк может продолжить карьеру в стане чемпионов Турции.
Фото: сборная России
По информации от Fanatik, полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков рекомендует своему партнеру по сборной России Матвею Кисляку перейти в его клуб.

Сообщается, что 21-летний хавбек московского ЦСКА также привлекает внимание "Фенербахче" и "Бешикташа", однако "львы" лидируют в борьбе за его трансфер.

Трансферная стоимость Кисляка оценивается в 25 миллионов евро. Его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2029 года.

В этом сезоне игрок провел за "армейцев" 18 матчей в чемпионате и Кубке России, забил один гол и отдал три результативных паса.

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