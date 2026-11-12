По информации от Fanatik, полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков рекомендует своему партнеру по сборной России Матвею Кисляку перейти в его клуб.
Сообщается, что 21-летний хавбек московского ЦСКА также привлекает внимание "Фенербахче" и "Бешикташа", однако "львы" лидируют в борьбе за его трансфер.
Трансферная стоимость Кисляка оценивается в 25 миллионов евро. Его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2029 года.
В этом сезоне игрок провел за "армейцев" 18 матчей в чемпионате и Кубке России, забил один гол и отдал три результативных паса.
Батраков советует Кисляку выбрать "Галатасарай", а не "Фенербахче" или "Бешикташ" - Fanatik
Матвей Кисляк может продолжить карьеру в стане чемпионов Турции.
Фото: сборная России