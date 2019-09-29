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78-летний болельщик "Спартака": жалко Кононова, но что-то надо менять

Валентин Николаевич Леонов, 78-летний болельщик "Спартака", которого "Оренбург" привез с собой на игру в Москву, пообщался с журналистами после окончания матча на стадионе "Открытие Арена".

Леонов нанес символический удар по мячу перед началом игры. Красно-белые потерпели поражение со счетом 1:2.

"Жалко Кононова и всех тренеров, они хотят побед для "Спартака", но что-то надо менять. Ребята отдаются, но что-то не ладится. Я сказал: больше не пойду на "Спартак" - "Оренбург". Когда прихожу, "Оренбург" выигрывает!", - цитирует Леонова Sport24.


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Теги: Кононов Спартак
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