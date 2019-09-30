"Могу ли я возглавить "Спартак"? А почему нет? Когда у меня была возможность возглавить клуб, я честно отвечал, что еще не готов. Всегда нужно адекватно оценивать момент. Если берешься за что-то, нужно не просто взяться, а еще и нести ответственность перед армией болельщиков. Хочу — это одно, а вот можешь ли — это другой вопрос.
На данный момент если бы была возможность поработать временным тренером до конца сезона, то да, я готов вытащить "Спартак". Я знаю, как это делается. Это нужно не то что жестко, а действительно требовать, спрашивать и доносить игрокам по-мужски. Вы за это получаете и огромную заработную плату, и база есть, и стадион. Это не должно уходить на второй план.
Бывают удобные и неудобные тренеры. Я отношу себя ко вторым. У меня есть свое мнение, своя цель, я несу ответственность. Многих это не устраивает, и из-за этого появляются моменты, когда не поймешь, с кого спрашивать", — цитирует Юрана "Чемпионат".
Сергей Юран: я готов вытащить "Спартак"
Бывший игрок "Спартака" Сергей Юран признался, что чувствует в себе готовность возглавить московский клуб, который накануне остался без главного тренера: руководство красно-белых приняло отставку Олега Кононова. Команда после 11 туров идет на 9-м месте.
Фото: Getty Images
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