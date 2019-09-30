Сергей Юран: я готов вытащить "Спартак"

Бывший игрок "Спартака" Сергей Юран признался, что чувствует в себе готовность возглавить московский клуб, который накануне остался без главного тренера: руководство красно-белых приняло отставку Олега Кононова. Команда после 11 туров идет на 9-м месте.

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