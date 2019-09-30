"Говорил в обзорах в начале чемпионата, что "Ростов" будет претендовать на место в пятерке, выбив оттуда "Спартак", — и прогноз оправдался. Что касается "Динамо", то команда в кризисе, который можно сравнить с тем, что есть у красно-белых. Но "Динамо" мне нравится больше, и тренеру Дмитрию Хохлову надо найти решения — при этом не вижу, что нужно его менять. Команда создает моменты в атаке, выглядит более цельно, чем "Спартак", но есть проблема реализации. На мой взгляд, это вещь поправимая, и не только снятием главного тренера.
Но в этом матче удивило другое в игре бело-голубых — действия в обороне. Все-таки в текущем сезоне "Динамо" мало пропускает, команда хорошо защищается. А здесь в некоторых моментах динамовцы действовали плохо — например, в эпизоде с голом Шомуродова. Уникальный гол — в штрафной он обрабатывает мяч головой, мяч висит в воздухе, потом игрок бьет в касание с очень острого угла — потрясающе! Не знаю, когда кто-то еще забьет подобный мяч. Форвард красавец, но такое впечатление, что защитники была зачарованы его действиями и просто наблюдали, как зрители", — приводит слова Шалимова "Спорт-экспресс".
Игорь Шалимов: не вижу, что "Динамо" нужно менять Хохлова
Бывший тренер "Краснодара" Игорь Шалимов — о матче 11-го тура чемпионата России "Ростов" — "Динамо" (3:0). Он высказал мнение, что главный тренер динамовцев Дмитрий Хохлов должен остаться на своем посту.
Фото: Sportbox
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