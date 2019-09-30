Игорь Шалимов: не вижу, что "Динамо" нужно менять Хохлова

Бывший тренер "Краснодара" Игорь Шалимов — о матче 11-го тура чемпионата России "Ростов" — "Динамо" (3:0). Он высказал мнение, что главный тренер динамовцев Дмитрий Хохлов должен остаться на своем посту.

Фото: Sportbox