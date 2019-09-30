Андрей Мостовой: прошел уже большой срок и мы должны наладить игру

Полузащитник "Сочи" Андрей Мостовой прокомментировал победу над "Ахматом", передает корреспондент Rusfootball.info.



- Какие впечатления от матча у вас сегодня?



- Положительные. Был гол, но, главное, команда победила. Остальное на второй план уходит.



- Тем не менее, что победили заслуженно, но матч немножко не совсем все время под вашу диктовку проходил, какое-то время "Ахмат" перехватывал инициативу, вы намеренно отдавали или это просто такое игровое стечение обстоятельств?



- Да нет, не намеренно. Но я считаю, это в первом тайме чуть после гола немножко подсели, А так нет, намеренно точно не отдавали. Мы во втором тайме перехватили ее назад к себе, забили второй гол и уже играли по счету так.



- Нобоа забил красавец - гол, ожидали вообще, что он ударит так? Впечатления от этого гола?



- Большой мастер, я тоже когда увидел как мяч летит, так за голову взялся. Ну, молодец, красивый гол забил. Постараюсь также сделать как-нибудь.



- Команда сейчас стала уверенно играть. Такой традиционный вопрос, а чего не хватало раньше?



- Команда постепенно пополнялась новыми игроками, я думаю с этим связано. Сейчас уже большой срок прошел, поэтому мы уже должны были наладить игру.



- Вы играете с такими мастерами, как Нобоа, другие игроки "Зенита" пришли. Чувствуется, что какое-то мастерство, что другие игроки пришли с каким-то игровым опытом?



- Ну я почувствовал это еще на сборах с "Зенитом". Много кто был на сборах и сейчас в команде, поэтому давно уже это увидел.



- С самого первого матча с "Краснодаром" замечаем, что у вас очень большое активное действие, едва ли не наивысшее количество ударов по воротам среди признанных мастеров в нападении "Сочи". Появляется сейчас уверенность в своих силах? Не первый гол, показалось, что еще передача была.



- Ну, конечно. Команда побеждает и это приносит уверенность в себе, что мы забиваем гол, ведем счет, и, конечно, уже раскрепощенность появляется еще и больше. И та уверенность, конечно, у всей команды, не только у меня.



- Появляется какая-то планка по тому, сколько голов забить в сезоне?



- Хочется в каждом забивать, а так как получится. Надеюсь, первый с мертвой точки сошел уже и я думаю, сейчас дальше получится.



- Задач не ставите себе каких-нибудь? 5-10 там?



- Пытаюсь каждый матч забивать, но тут как получится.



- Есть какое-то поощрение с количеством голов, за 5, за 10?



- Ну я не могу говорить об этом, контракт нельзя разглашать.