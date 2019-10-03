Ранее суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.
"Доказательств действий Малосолова, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по каким-либо признакам, а значит и подтверждения события и состава вменяемого правонарушения, материалы дела не содержат", — приводят "РИА Новости" фрагмент его апелляционной жалобы.
Андрей Малосолов подал жалобу на решение суда, признавшего его виновным в оскорблении Адриану
Журналист и болельщик ЦСКА Андрей Малосолов подал апелляционную жалобу в Московский городской суд на решение Перовского суда по делу об оскорбительном твите в адрес экс-нападающего "Спартака" Луиза Адриану.
Фото: PhotoXPress
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