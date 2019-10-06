ЦСКА пока что не будет первым. "Ростов" деклассировал "армейцев"

Снег с дождем в столице нашей страны невольно заставляет вспомнить о том, что зима близко. В такую погоду футболисты не являются исключением из общего числа и тоже иногда попадают под неприятное воздействие простуды. Именно из-за нее с ЦСКА не смогли сыграть "ростовчане" Сигурдссон и Еременко. И в случае с Романом это, конечно, вдвойне обидно, поскольку мы вновь не увидели его в матче против команды, в которую он не вернулся после дисквалификации.
У "армейцев" по официальным данным нет тех, кто бы температурил, но у них и без этого целый ряд игроков с открытым больничным листом. В четверг этот ряд пополнился Дивеевым и Магнуссоном. Сегодня, к счастью для ЦСКА, один из них все-таки смог появиться в стартовом составе. Дивеев успел за два полных дня восстановиться от повреждения одной из мышц правого бедра. Магнуссон же с небольшой травмой правого голеностопного сустава остался в запасе.
Пожалуй, не стоит удивляться, что обе команды задорно начали матч. Только активность с первых минут в этих снежно-дождливых погодных условиях могла сделать сей вечерочек бодрейшим. Чалов не стал дожидаться истечения стартовых 60 секунд и нежно пощекотал перекладину ворот Бабурина. Чуть позже Попов мощным дальним ударом согрел кулаки Акинфеева. А вскоре дело дошло и до гола. "Ростов" забил с углового, и, похоже, это была качественная домашняя заготовка.
Судить об этом можно по косвенным взглядам Карпина в сторону своего штаба сразу после взятия ворот - мол, сработало, видели?! А можно и просто по эпизоду. Большая часть игроков "Ростова" собралась на ближней штанге, сместив акценты обороняющейся команды именно в ту зону. А хитрый Норманн сделал подачу на дальний угол, где наслаждался своим одиночеством Байрамян.
После забитого гола "ростовчане" не собирались никого удивлять. Словно октябрьские тучи над Москвой, они низко и плотно сели к своим воротам. Задачей "армейцев" стало нахождение возможности обойти эту зону турбулентности. Получалось, прямо скажем, не очень. Были, конечно, удары Чалова и Влашича, но реальной угрозы для соперника они не представляли. Матч против "Ростова" был похож не на пять предыдущих победных для ЦСКА в РПЛ, а на те два мучительных в Лиге Европы.
На перерыв команды ушли уже при счете 0:2, и это было более закономерным, чем если бы, допустим, хозяевам удалось отыграться. Нет, "Ростов" не частил острыми контратаками. Но он со всей ответственностью относился к их реализации. За минуту до конца первого тайма Байрамян воспользовался ошибками Гогуа и оформил дубль, главный бомбардир Шомуродов отличился голевой передачей.
Реакция Гончаренко на игру своей команды была незамедлительной и решительной. Второй тайм было решено провести без Гогуа и со схемой в 4 защитника. Другое дело, что и это не особо помогло. Скорее даже наоборот. "Ростов" понял, что у ЦСКА стало возникать больше свободных зон, и начал этим активно пользоваться. Заявки на третий гол поступали практически непрерывно. Сначала "армейцев" спасал только Акинфеев, но затем не смог помочь и он. Проходным двором в обороне хозяев вновь воспользовалась связка Байрамян - Шомуродов.
"Ростов" имел все шансы, чтобы сразу же сделать счет еще более крупным. Байрамян просто уничтожал оборону ЦСКА. Уровню топ-клуба вновь соответствовал только один Акинфеев. Из позитивного можно отметить, что минуте к 70-й "армейцы" все-таки смогли отодвинуть игру от своих ворот и даже создали несколько реальных голевых моментов. Но и тут смущает, что забить удалось только с пенальти в самом конце. При этом если после ударов Ахметова и Влашича классно сыграл Бабурин, то Лукас Сантос удивительным образом из выгоднейшей позиции пробил не в ворота, а абсолютно в другую от них сторону.
Но, несмотря на сегодняшний результат, не кажется, что в нынешней ситуации пора говорить о больших проблемах в ЦСКА. В команде много травм, она играет по два матча в неделю, состав у нее все еще молодой и местами не очень сыгранный. Конечно, настораживает, что в последнее время "армейцы" все чаще терпят болезненные поражения. Сначала были "Лудогорец" и "Эспаньол" в Лиге Европы, сейчас - "Ростов" в чемпионате России. А тут еще и СМИ вытягивают наружу какие-то неприятные истории из инстаграмов жен работников клуба.
Для Гончаренко хорошо, что были пять побед подряд в Премьер-Лиге и что по-прежнему сохраняется место в лидирующей группе. Да, формально ЦСКА на двухнедельную паузу уходит не лидером и даже не в тройке. Но на данный момент важнее, что при всех проблемах команды она остается в числе тех, кто будет разыгрывать чемпионство. К тому же тренера активно поддерживают болельщики. "Михалыч, мы с тобой. Собака лает - караван идет" - баннер с таким текстом вывесили сегодня фанаты. Так что, давайте пока обождем с критикой, а сделаем только пометку - если в следующих турах ЦСКА не вернется на победный путь, то 1:3 от "Ростова" рискуют стать началом пути куда-то вниз.
ЦСКА пока что не будет первым. "Ростов" деклассировал "армейцев"
Команда Карпина во главе с Байрамяном и Шомуродовым эффектно прервала пятиматчевую победную серию ЦСКА в Премьер-Лиге. Теперь у Гончаренко неприятности не только в Лиге Европы.
Фото: Официальный твиттер ФК "Ростов"
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