Артем Ребров: травмы – это шанс для других игроков показать себя

Голкипер "Спартака" Артем Ребров прокомментировал поражение своей команды в выездной игре против "Краснодара".



– Чего же не хватило сегодня "Спартаку"? Тех игроков, которые травмированы или чего-то еще?

– Обычно так всегда, когда бывает серия каких-то поражений, случаются травмы. С другой стороны – это шанс для других футболистов показать себя. Это важно в такие моменты. Да, сегодня не удалось. Стыдно за результат, но не стыдно за то, как ребята старались и боролись. Мы выглядели достойно против очень хорошей команды. Думаю, болельщикам игра понравилась. Спасибо нашим болельщикам, что нас поддерживали и поддерживают.



Источник: www.rusfootball.info