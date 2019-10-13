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Бояринцев: после 1:7 с Португалией было стыдно возвращаться в клуб

Бывший игрок сборной России Денис Бояринцев вспомнил о поражении со счётом 1:7 в матче отбора ЧМ-2006 с Португалией. Встреча состоялась ровно 15 лет назад.

"В тот вечер португальцы били по девяткам. Славка Малафеев пытался, пластался, но удары были такие, что не вытащить — Роналду бил по девяткам. В тот вечер всё сложилось для них. Мы перед этим матчем выиграли у Люксембурга. Может, дали слабину где-то. Первый тайм складывался для нас неплохо, в конце нам уже сетку набили, соперник поймал кураж. Когда выходил на поле при 0:4, хотелось чем-то отметиться, но не вышло.

Ярцев в раздевалке сказал нам правильные слова, всё было по-мужски, но без оскорблений, без перехода на личности. Помню обратную дорогу домой, было очень стыдно, во всех новостях обсуждали. В клуб было стыдно возвращаться, такие поражения безболезненно не проходят. Любые неудачи надо переносить стойко, каждому хотелось уже сыграть в следующем матче, чтобы исправиться. Внутренний чемпионат переключал на успехи клуба, но любой игрок сборной хотел вернуться в команду, чтобы изменить ситуацию", - цитирует Бояринцева "Чемпионат".


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Теги: Бояринцев Сборная России Сборная Португалии
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