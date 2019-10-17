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Перевертайло отказался возглавить олимпийскую сборную Киргизии

Известный российский специалист Евгений Перевертайло рассказал, что ему поступило предложение возглавить олимпийскую сборную Киргизии.

"Предложение было, но я подумал, все взвесил и отказался. По какой причине? Технический момент, связанный с моей личной стратегией. Олимпийская сборная Киргизии выступает на Азиатской Олимпиаде, которая проходит раз два года. Это игроки до 20 лет. Однако уровень чемпионата Киргизии не позволяют найти футболистов, которые могли бы конкурировать в Азиатских Играх: дать результат сложно. Поэтому браться не стал. И потом, если браться, то это минимум на два года, а мне хочется работать в России. Есть и желание вернуться к тренерской практике, и силы, и опыт. Но пока нет предложений, которые меня бы заинтересовали", - цитирует Перевертайло matchtv.ru.


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Теги: Перевертайло
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